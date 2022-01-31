Москва, , 08:51 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы продолжается строительство нового Внуковского шоссе. Открыть автомобильное движение по новой автотрассе планируется летом 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.

Автотрасса Christopher Sessums

Общая протяженность нового шоссе — 8,7 км. В настоящее время дорожники завершают работы на оставшемся участке — от железнодорожной станции «Мичуринец» до транспортной развязки с Минским шоссе.

Внуковского шоссе соединит несколько пригородных железнодорожных станций Киевского направления Московской железной дороги и населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена в районе станции метро «Рассказовка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы завершена модернизация одной из старейших электроподстанций «Троицкая».

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