Москва, 31 января 2022, 08:51 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы продолжается строительство нового Внуковского шоссе. Открыть автомобильное движение по новой автотрассе планируется летом 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.
Общая протяженность нового шоссе — 8,7 км. В настоящее время дорожники завершают работы на оставшемся участке — от железнодорожной станции «Мичуринец» до транспортной развязки с Минским шоссе.
Внуковского шоссе соединит несколько пригородных железнодорожных станций Киевского направления Московской железной дороги и населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена в районе станции метро «Рассказовка».
Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы завершена модернизация одной из старейших электроподстанций «Троицкая».
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