Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Геологи компании «Казмунайгаз» обнаружили новые залежи нефти на юго-западе Казахстана. Об этом 31 января сообщает пресс-служба предприятия.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что запасы нашли в ходе доразведки на уже действующем месторождении Узень, которое было открыто еще в советское время в 1961 году.

«В итоге проведённой работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект разработки месторождения начали корректировать, чтобы внести в него обнаруженные запасы.

Стоит отметить, что рекордные объёмы по добыче нефти на месторождении Узень были достигнуты в 1975 году — 16,3 млн. тонн. В настоящее время там добывают около 7 млн тонн нефти в год.