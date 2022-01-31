Уфа, 31 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Бывшего директора школы осудили за мошенничество в Башкирии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В суде было установлено, что с 2016 по 2019 годы фигурантка уголовного дела, занимая должность директора школы, под предлогом сбора денег для образовательного учреждения, потребовала от 19 подчиненных ей учителей передавать ей часть начисляемых стимулирующих выплат.

«Ежемесячные поборы варьировались от 500 рублей до 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате она похитила свыше 790 тысяч рублей, которые она потратила по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину подсудимая не признала.

Суд приговорил ее к четырем годам десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года шесть месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трех жителей Уфы обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.