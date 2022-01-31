Ханты-Мансийск, 31 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Югре в 2021 году предприятия топливно-энергетического комплекса добыли 215,7 млн тонн нефти, что на 5 млн тонн, или на 2,4% больше объёма добычи 2020 года. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что на долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится 41% от объёма общероссийской нефтедобычи. «Роснефть» добывает в регионе 43,5% от общего объёма, «Сургутнефтегаз» — 20,3%, «ЛУКОЙЛ» — 14,9%.

Нефтяные компании в Югре за 2021 год нарастили объем эксплуатационного бурения до 17,5 млн метров, ввели 4 366 новых скважин, открыли пять новых месторождений в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах.