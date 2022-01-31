Томск, , 08:48 — REGNUM В Томской области продолжается подготовка к изданию новой редакции Красной книги региона. Как сообщили ИА REGNUM 31 января в областной администрации, её выпуск запланирован на 2023 год.

Природа Владимир Югасов © ИА REGNUM

Проект распоряжения о присвоении категории редкости десяти видам растений и животных проходит в муниципалитетах. Затем документ рассмотрят учёные Томского госуниверситета (ТГУ) и администрация региона.

Внесены предложения по включению в третье издание Красной книги пяти новых видов птиц (кобчик, хрустан, овсянка-дубровник, овсянка-ремез, красношейная поганка), одного млекопитающего (летучая мышь — двухцветный кожан) и четырёх видов растений (мхи арнеллия финская, плагиомний густозубчатый, миурелла серёжчатая, плагиотециум скрытный).

Предложения внесены по итогам научно-исследовательской работы, проведённой учёными ТГУ в 2021 году. Мониторинг территорий с большим количеством краснокнижных видов и разработка мер по их охране будут продолжены.

Напомним, в 2021 году решением специальной комиссии в новое издание Красной книги Томской области включили пять видов растений и животных, исключили — шесть. Специалисты решили, что в особой охране больше не нуждаются пчела-плотник, летучие мыши водяная ночница и бурый ушан, растения очиток желтый, земляника мускусная и плавунец каёмчатый.

Добавим, региональная Красная книга переиздаётся каждые десять лет.

Читайте также: В Калужской области расширили границы памятника природы