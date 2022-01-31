Сухум, , 08:47 — REGNUM В Абхазии в течение суток 30 января в ходе 207 исследований выявили 143 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 157 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 34 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 43 337 носителей SARS-CoV-2. Из них 36 483 человека признали выздоровевшими, в том числе 77 — за последние сутки. За всё время 594 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 428 носителей SARS-CoV-2 в результате 808 исследований. Было зафиксировано три случая смерти пациентов с COVID-19.