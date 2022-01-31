Энгельс, Саратовская область, 31 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В одной из квартир в городе Энгельсе Саратовской области были обнаружены тела 71-летней женщины и 38-летнего мужчины. Точную причину смерти двух человек установит экспертиза, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Вечером 30 января житель Энгельса прибыл в квартиру, расположенную в многоэтажном доме на проспекте Строителей, где проживали его мать и брат. В жилище он обнаружил родственников на полу без признаков жизни. Прибывшие медики лишь констатировали смерть женщины и мужчины.

При внешнем осмотре на телах погибших признаков насильственной смерти не обнаружили. Организована доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 58-летняя женщина пришла домой к своим родителям, проживающим в частном доме на улице Столыпина в Саратове. Родителей в жилище не было, и женщина направилась в баню, расположенную на территории домовладения, где и обнаружила без признаков жизни хозяев.

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