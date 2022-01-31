Брюссель, , 08:46 — REGNUM В бельгийском порту Остенде 31 января стартуют морские командно-штабные противоминные учения Североатлантического альянса (НАТО) Dynamic Move — 2022. Об этом 31 января сообщает расположенное в Нортвуде (Великобритания) военно-морское командование НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Учения Dynamic Move — это ежегодные двухнедельные противоминные учения, организованные военно-морским командованием НАТО», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанные маневры будут способствовать повышению оперативной совместимости задействованных в них военных, укреплению профессионализма при проведении противоминных операций в прибрежных водах, а также позволят отработать экспериментальные тактики альянса.

Отметим, учения НАТО Dynamic Move будут проведены в период с 31 января по 8 февраля и для наблюдения за ними приглашены две страны — партнера альянса: Марокко и Украина.