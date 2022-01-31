Москва, 31 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 29,07 млрд долларов, сообщил 31 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

По сравнению с тем же периодом 2020 года, рост составил 25,4%, по отношению к 11 месяцам 2019 года — 29,2%.

«Москва остается главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января — ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2% от общероссийского. За этот период поставки от городских предприятий и компаний увеличились на 25,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили 29,07 миллиарда долларов», — сказал Ефимов.

Основными покупателями столичной несырьевой продукции стали Казахстан и Белоруссия — 3,03 млрд и 2,88 млрд долларов соответственно. Также важными партнёрами стали США, Германия, Китай и Япония.