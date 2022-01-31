Луганск, , 08:53 — REGNUM Попытки США задавить республики Донбасса санкциями потерпят крах, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в опубликованном 31 января интервью РИА Новости.

Глава ЛНР Леонид Пасечник Lug-info.com

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По его словам, огромное количество мыслимых и немыслимых санкций уже введено против Донецка и Луганска, так как республики Донбасса существуют и защищают свои права и убеждения. Уже 60 лет американские власти пытаются через санкции задавить Кубу, но у них ничего не получается.

«И об нас они точно сломают зубы», — заявил Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в конгрессе США подготовили проект антироссийских санкций. Его авторы предлагают объявить защитников Донбасса террористами, которых поддерживает Россия.

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