Оренбург, , 08:42 — REGNUM В Оренбурге участник долевого строительства судился с застройщиком, который нарушил сроки договора о передаче жилья. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Решением суда первой инстанции с застройщика должно быть взыскано 181 825 рублей неустойки за нарушение срока передачи жилья. Кроме того, ответчик обязан компенсировать моральный вред и выплатить штраф за то, что в добровольном порядке не удовлетворил требование дольщика о выплате неустойки. В пользу истца в общей сложности взыскано почти 300 тыс. рублей.

Застройщик не согласился с таким решением и оспорил его. Однако судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда отклонила апелляционную жалобу.