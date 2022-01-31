Чебаркуль, Челябинская область, 31 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области трое граждан отобрали у инвалида 456 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался гражданин 2002 года рождения. Установлено, что он обнаружил пропажу денег со своей карты после того, как дал другим пациентам учреждения, в котором находился, воспользоваться своим мобильным телефоном.

Под подозрением оказались трое граждан 2001 и 2003 года рождения. Они списали с его карты соответственно 60 тыс., 150 тыс. и 246 тыс. рублей.