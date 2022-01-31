Гданьск, Польша, 31 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 30 января в польском Гданьске перед зданием генерального консульства России состоялся пикет, организованный Фондом «Объединяет нас Польша». Его участники требовали от российского руководства поспособствовать тому, чтобы в Белоруссии отпустили из-под ареста активистов польской диаспоры, передает Polskie Radio.

Nathan Keirn Протест

«Анжелика Борыс и Анджей Почобут уже 11 месяцев заключены режимом Александра Лукашенко за то, что они поляки. Эти храбрецы платят огромную цену за свою привязанность к Польше и к свободе. Они в тюрьме, потому что они защищают язык своих предков, нашу культуру, славную историю. Они заключены в тюрьму, потому что любят свободу», — сказал журналистам один из организаторов мероприятия Анджей Писальник.

Организаторы также пояснили, почему митинг проходит именно у российского Генконсульства, а не белорусского. Они считают, что «режим Лукашенко зависит от России, и Владимир Путин — единственный, кто может повлиять на решения Александра Лукашенко».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле 2021 года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борыс, а также активиста этой организации — Анджея Почобута. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды из-за проведения мероприятия в честь так называемых «проклятых солдат», которые в Белоруссии обвиняются в геноциде в 1940—1950-х годах.

В Союзе поляков Белоруссии и в польском руководстве данное обвинение считают политически мотивированным и требуют освободить заключенных активистов.