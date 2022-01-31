Канпур, Индия, , 08:40 — REGNUM В результате столкновения в Канпуре электробуса с другими транспортными средствами, после чего он совершил наезд на пешеходов, как минимум шесть человек погибли и еще 12 пострадали. Об этом 31 января сообщает телеканал NDTV,

ДТП Mytaganrog.com

Уточняется, что ДТП произошло неподалеку от перекрестка Тат-Милл. Также указывается, что электробус двигался, превышая разрешенную скорость и его водитель, по неустановленным в настоящее время причинам, потерял управление.

В результате этого маршрутное транспортное средство совершило наезд на прохожих и столкнулось с несколькими мотоциклами и автомобилями, остановившись только после столкновения с грузовым автомобилем.

При этом заместитель комиссара местной полиции Прамод Кумар рассказал телеканалу, что водитель автобуса на электрическом ходу сбежал с места аварии и в настоящее время его ищут правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени утром 27 января загорелась маршрутное такси, в котором находились девять человек.