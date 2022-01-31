Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 35-летний житель Кабанского района по обвинению в убийстве с особой жестокостью бывшей сожительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, зампрокурора республики утвердил обвинительное заключение.

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По данным следствия, в июле 2021 года ночью, находясь в доме потерпевшей, открыто похитил у неё 2 тыс. рублей. Через два два он вернулся, избил женщину и угрожал убийством.

«После этого в течение длительного периода времени злоумышленник с особой жестокостью нанес бывшей сожительнице многочисленные удары руками и ногами в голову и различные части тела», — отметили в ведомстве.

В результате хозяйка дома скончалась в больнице. Уголовное дело было возбуждено по трём статьям, в том числе за «убийство из хулиганских побуждений и с особой жестокостью». Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.