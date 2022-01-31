Санкт-Петербург, , 08:38 — REGNUM Погода в Петербурге в последний день января 2022 года останется снежной и более тёплой, чем это обычно бывает, согласно климатической норме. Причиной является северная периферия циклонического вихря «Надя», объяснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

«Продолжит кружить снег, а температурный фон в течение суток изменится мало, и останется на 2−3° выше климатической нормы», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем составит −2…−4 градуса, по Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер с северо-востока будет дуть со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

«Во вторник небольшой снег вновь пройдёт, а температура еще немного понизится», — добавил Леус.

Напомним, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, на основании прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предупредило о том, что 31 января в Санкт-Петербурге ожидается снег, на дорогах снежные заносы и гололедица.

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