Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Погода в Петербурге в последний день января 2022 года останется снежной и более тёплой, чем это обычно бывает, согласно климатической норме. Причиной является северная периферия циклонического вихря «Надя», объяснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Продолжит кружить снег, а температурный фон в течение суток изменится мало, и останется на 2−3° выше климатической нормы», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем составит −2…−4 градуса, по Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер с северо-востока будет дуть со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

«Во вторник небольшой снег вновь пройдёт, а температура еще немного понизится», — добавил Леус.

Напомним, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, на основании прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предупредило о том, что 31 января в Санкт-Петербурге ожидается снег, на дорогах снежные заносы и гололедица.