Циклон «Надя» сохранит снежную погоду в Петербурге
Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Погода в Петербурге в последний день января 2022 года останется снежной и более тёплой, чем это обычно бывает, согласно климатической норме. Причиной является северная периферия циклонического вихря «Надя», объяснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Продолжит кружить снег, а температурный фон в течение суток изменится мало, и останется на 2−3° выше климатической нормы», — отметил синоптик.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем составит −2…−4 градуса, по Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер с северо-востока будет дуть со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.
«Во вторник небольшой снег вновь пройдёт, а температура еще немного понизится», — добавил Леус.
Напомним, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, на основании прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предупредило о том, что 31 января в Санкт-Петербурге ожидается снег, на дорогах снежные заносы и гололедица.