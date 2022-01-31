Кабул, 31 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Местные источники в афганских провинциях Панджшер и Парван сообщают, что здания в уездах Дара и Саланг подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

U.S. Marine Corps Афганистан. Взрывы

Но представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Парван отрицают ракетный обстрел в уезде Саланг.

«По штаб-квартире полиции было произведено всего несколько выстрелов из легкого оружия с дальнего расстояния», — сказал Абдул Разик Мохаммади, начальник полиции уезда Саланг.

Местные источники в провинции Панджшер сообщают, что ночью 30 января некое здание в уезде Дара также подверглось ракетному обстрелу. По их словам, выпущенные ракеты не попали в цель.

Они также добавили, что 30 января в уезде Базарак провинции Панджшер взорвалась машина талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ranger. По данным источников, в результате взрыва никто не пострадал.

Но местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер отрицают эти два инцидента. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр Сиддик назвал эти сообщения слухами.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инциденты. Но начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уезда Саланг обвинил в нападении членов Фронта национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом.