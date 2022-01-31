Сеул, 31 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 30 января телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, с которым обсудил ракетный запуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран разделили мнение о том, что действия Пхеньяна представляют собой вызов мировому сообществу, которое стремится к дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, а также нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Участники переговоров также договорились продолжить совместные усилия по возобновлению диалога с КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского моря.

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