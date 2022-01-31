Уфа, 31 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Снегопады ожидаются в Башкирии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Fanaru.com Снегопад

Сообщается, что днем 31 января в республике ожидается мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах гололедица, снежный накат. Столбик термометра может подняться до отметки — 1С°.

1 февраля в регионе также ожидается мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ночью может подморозить до — 17 °C, днем может потеплеть до 0 °C.

2 февраля в республике может пройти небольшой снег, мокрый снег, также ожидается гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью может опуститься до — 17 °C, днем столбик термометра может подняться до 0 °C.

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