Якутск, , 08:41 — REGNUM Столицу Якутии с начала зимы освободили уже от 201 тыс. кубометров снега. В том числе его вывозят с пространств возле бордюров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в АО «Якутдорстрой».

Уборка снега Rybinsk.ru

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Компания ведёт расчистку тротуаров, за сутки освобождены проходы по шести улицам. Параллельно дороги посыпают песком.

Всего за месяц дороги и тротуары освободили от 66,5 тыс. кубометров снега, за неделю — от 24,5 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане после ноябрьского снегопада плохо убирали снег, несколько дней была парализована работа общественного транспорта. Это стало причиной претензий к мэрии города со стороны прокуратуры. Итогом этой истории стало увольнение главы столицы ЕАО Александра Головатого.