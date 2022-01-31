Оренбург, 31 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области после вмешательства прокуратуры в 2021 году погашены долги по исполненным контрактам перед бизнесменами на общую сумму свыше 250 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

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В борьбе с затягиваем сроков реализации обязательств заказчиками прокуратура использовала полномочия по возбуждению административных производств. так, в 2021 году в отношении руководителей государственных бюджетных учреждений здравоохранения Оренбуржья вынесено 12 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.

Кроме того, течение года прокуратура выявила ряд случаев ненадлежащего исполнения заказчиками обязанностей по размещению информации об оплате контрактов в единой информационной системе в сфере закупок, в частности включения в контракты условий, не предусмотренных конкурсной документацией.

Всего в 2021 году органами прокуратуры в обозначенной сфере выявлено 350 нарушений, внесено 151 представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 84 человека. В отношении должностных лиц заказчиков вынесено 37 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении, объявлено восемь предостережений, предъявлено два иска, один материал направлен в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, возбуждено одно уголовное дело.