Чебоксары, 31 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии зарегистрировано ещё одно ЧП при использовании газового оборудования: в одной из квартир произошёл «хлопок газовоздушной смеси». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Инцидент произошёл в селе Аликово Аликовском районе. По предварительным данным надзорного ведомства, утром 30 января на первом этаже в одной из квартир жилого дома по улице Чапаева произошёл «хлопок газовоздушной смеси».

В прокуратуре полагают, что причиной стала оставленная на долгое время кастрюля с водой, из-за которой была потушена газовая конфорка.

«Пострадавших нет, повреждено имущества в квартире», — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщали, что выбиты окна квартиры. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2022 года при пожаре в одном из домов по улице Строителей в Новочебоксарске с отравлением продуктами горения доставлены трое несовершеннолетних. 16 января 2022 года в Чебоксарах с отравлением угарным газом госпитализированы четыре человека.

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