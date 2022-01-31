Таиланд, 31 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Таиланд задержал два индонезийских рыболовных судна и их экипажи за вход в территориальные воды страны, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

В Таиланде задержаны два судна: Sinar Makmur 05, на борту которого находилось 14 человек, и KM Bahagia 02 с 5 членами экипажа.

Индонезийское рыболовное судно задержали за незаконный вылов рыбы в водах Бангкока.

Ежегодно десятки индонезийских судов ведут незаконный промысел в водах Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Маланг в Индонезии.