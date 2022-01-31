Москва, , 08:31 — REGNUM Нефтяной рынок 28 января был очень вялым, но ближе к закрытию торгов отправился вниз, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена барреля смеси Brent по итогам торгов на Московской бирже понизилась на 0,69% до $88,66 за баррель.

Высокие цены на нефть на прошлой неделе поддерживались событиями в Таиланде, где в конце недели произошла авария на нефтепроводе, принадлежащем корпорации Chevron и в Перу, где случилась аналогичная авария, только на нефтепроводе испанской Repsol.

Однако в некоторых западных СМИ появились сообщения о том, что в ОПЕК+ накануне «министерской» встречи, запланированной на 2 февраля, имеются разногласия.

Представители некоторых стран ОПЕК собираются настаивать на более существенном увеличении добычи.

Пока цене Brent не удалось закрепиться выше $90 за баррель. Однако при положительных новостях, в том числе, с «министерской» встречи ОПЕК+, она сможет его преодолеть.

Сегодня, 31 января, утром цена нефти марки Brent выросла на 1,2%, до $89,58 за баррель. На сегодняшний день прогнозируется коридор по цене Brent в $88−89 за баррель.

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