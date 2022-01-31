Москва, , 08:30 — REGNUM В Вооруженных силах Российской Федерации начался отборочный этап Армейских международных игр (АрМИ) 2022 года. Об этом 31 января сообщили журналистам в Минобороны РФ.

АрМИ Mil.ru

«В Вооруженных силах Российской Федерации стартовали отборочные состязания в рамках Армейских международных игр», — говорится в сообщении.

Также указывается, что указанные состязания будут проведены в четыре этапа и должны завершиться в мае-июне текущего года. При этом по их результатам будут сформированы сборные команды России для участия в каждом из конкурсов.

Кроме того, отмечается, что отборочный этап АрМИ-2022 будет проведен в ходе плановых занятий по боевой подготовке, и в нем будет задействовано свыше 500 тыс. военнослужащих из 90 тыс. подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января первые абхазско-российские антитеррористические учения прошли в центре столицы республики Сухуме.