Москва, , 08:30 — REGNUM Маневрирующие аппараты для борьбы с космическим мусором начала российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Об этом 31 января сообщил заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов в интервью ТАСС.

Космический мусор на орбите Земли Artstation.com

Ключевая идея разработчиков аппарата состоит в том, чтобы мусор сбрасывался с орбиты Земли и сгорал в атмосфере. Крупные объекты предполагается сводить с орбиты с помощью аппаратов, полностью контролируя процесс падения в атмосфере.

Как пояснил специалист, в настоящее время аппараты находятся в стадии разработки. Предполагается, что аппараты будут маневрировать на орбите Земли, сбрасывая с неё комический мусор.

Стоит отметить, что для экипажей космических кораблей, и экипажа Международной космической станции (МКС) которые находятся на орбите Земли, мусор представляет серьёзную проблему, так как при его приближении космонавтов предписывается в целях безопасности прерывать работы и укрываться на космическом корабле. На процедуры подготовки к уклонению от космического мусора космонавтам требуется иногда несколько часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению эксперта, космический мусор представляет собой серьёзную проблему для всего человечества, так как он опасен для запуска новых космических аппаратов и потенциально опасен для жителей планеты.

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