Баку, , 08:29 — REGNUM В воинских частях ВС Азербайджана военнослужащим срочной службы временно запретили встречи с родственниками и близкими из-за ухудшения эпидобстановки. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

В казарме Цитата из к/ф «Зазубренный хребет». реж Мел Гибсон. 2016. США

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«В целях защиты здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения коронавирусной инфекцией советуем их родственникам и близким не посещать военные части, особенно церемонию принесения присяги», — говорится в объявлении.

Присяга военнослужащих должна пройти 6 февраля. В минздраве не назвали сроки окончания введённых ограничений.

Стоит отметить, в Азербайджане в течение 30 января выявили 4493 случая заражения коронавирусом. Это стало «рекордом» для республики. Число выявленных заражений в сутки в стране неуклонно растёт с 25 января.

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