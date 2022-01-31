Хабаровск, , 08:33 — REGNUM В полицию Хабаровска обратилась местная жительница с заявлением о краже шубы в одном из кафе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Норковая шуба leyla.a

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Ущерб заявительница оценила в 40 тыс. рублей.

Оперативники установили похитителя, им оказался ранее не судимый 38-летний мужчина, который также находился в кафе в качестве посетителя. Увидев на стуле чужую шубу, он похитил её и скрылся. Позже, чтобы избавиться от улик, вор сжёг шубу.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестная злоумышленница на центральном вокзале Милана украла бумажник у сенатора Элены Каттанео.