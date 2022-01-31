Пекин, 31 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Китайское исследование показало, что использование другой относительно основной вакцины в качестве бустерного укола может усилить защитный эффект от COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцина CoronaVac

В ходе исследования взрослые, получившие две дозы инактивированной вакцины CoronaVac в течение последних трех-шести месяцев, были ревакцинированы Convidecia, вакциной от COVID-19 на основе аденовируса 5-го типа или третьей дозой CoronaVac.

Средний геометрический титр после вакцинации (GMT) является ключевым иммунологическим параметром, адекватно выражающим реакцию антител после вакцинации.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, GMT нейтрализующего антитела против SARS-CoV-2 составило 197,4 единицы после введения Convidecia в качестве бустерного укола, в то время как GMT составлял 33,6 при введении третьей дозы CoronaVac.

Исследователи заявили, что данные свидетельствуют о том, что гетерологичное повышение с помощью вакцины после первоначальной вакцинации CoronaVac безопасно и более эффективно, чем гомологичное повышение.