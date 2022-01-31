* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

禁书 网 Арест

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Дайкунди заявили, что они арестовали одного человека за сотрудничество с силами США, а другого — за руководство ячейкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убайдулла Файзани, директор разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дайкунди, сказал, что этот человек возглавлял боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Аджристан. Однако задержанный отрицает эти обвинения.

Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции также арестовала ещё одного человека по подозрению в сотрудничестве с американскими силами. Задержанный утверждает, что в 2011 году работал охранником у американцев и в настоящее время не поддерживает с ними никаких контактов.

Убайдулла Файзани, который также является главой комиссии по чистке рядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дайкунди, сказал, что ещё один человек был арестован по подозрению в мошенничестве в паспортном столе, а другой, директор налоговой службы муниципалитета города Нили, — по подозрению в незаконном сборе денег у торговцев.

Файзани говорит, что ряд других чиновников, совершивших правонарушения, некоторые из которых являются членами движения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вскоре будут арестованы.

Человек, задержанный за мошенничество с паспортами, уже признал свою вину. Директор налоговой службы муниципалитета Нили также признал себя виновным в незаконном сборе денег с торговцев.