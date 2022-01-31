Ростов-на-Дону, 31 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ночь на 31 января вспыхнул пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Mchs.gov.ru Пожар

Сообщение об инциденте на бульваре Комарова в экстренные службы поступило примерно в 2:40 мск. Спустя 40 минут пожар в пятиэтажном жилом доме был ликвидирован. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются. Причина возгорания пока неизвестна.

С огнём вели борьбу более 40 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составила 15 кв. метров.