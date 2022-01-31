Киев, , 08:22 — REGNUM По мнению главы минобороны Канады Аниты Ананд, в настоящее время у России есть выбор между проведением переговоров по дескалации ситуации вокруг Украины и введением новых антироссийских санкций. Она заявила об этом 30 января в ходе своего визита в Киев, ее слова приводит канадский телеканал CBC.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнется с суровыми санкциями и последствиями», — сказала она.

При этом ранее Ананд рассказала, что находящиеся на Украине войска Канады на фоне обострения ситуации вокруг страны были передислоцированы западнее Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс посетит Украину на следующей неделе.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.