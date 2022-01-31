Лондон, 31 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Активы российских энергетических компаний могут оказаться под санкциями, новый пакет которых представит 31 января правительство Великобритании. Об этом сообщили источники в британском правительстве, пишет газета The Times.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

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По данным собеседников издания, правительство предложит рестрикции против физических и юридических лиц, которые имеют для руководства России «стратегическое значение». Речь идёт о заморозке активов и запрете въезжать в Соединённое Королевство.

Один из источников отметил, что новые санкции призваны усилить способность Лондона «бить Россию там, где ей по-настоящему больно».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января британский министр иностранных дел Лиз Трасс анонсировала изменения в законодательстве, направленные на возможность расширения санкционного списка. По её словам, сейчас санкции можно вводить против тех, кто напрямую причастен к «дестабилизации на Украине», но в Лондоне хотят воздействовать на любую компанию, представляющую интерес «для Кремля и российского режима».

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