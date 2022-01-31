Оренбург, , 08:21 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура оспорила решение Ленинского райсуда Оренбурга об освобождении 43-летнего жителя города Новотроицка от отбывания наказания в связи с болезнью. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что неоднократно судимый мужчина, в том числе за убийство, отбывал наказание в одном из исправительной колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Заключенный подал ходатайство об освобождении, считая, что имеющееся заболевание препятствует дальнейшему отбыванию наказания. Суд прошение удовлетворил.

Между тем с таким решением не согласилась прокуратура. «В апелляционном представлении прокурором поставлен вопрос об отмене незаконного судебного решения, указано об отсутствии достаточных оснований для освобождения от наказания особо опасного рецидивиста, который совершил особо тяжкое преступление против личности, уже имея данное заболевание, которое не препятствовало ему совершать преступление», — сказала старший помощник прокурора области Анна Филиппова.

Оренбургский областной суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил его ходатайство. Постановление суда первой инстанции отменили. Материалы направлены в Ленинский районный суд Оренбурга на новое судебное рассмотрение иным составом суда.