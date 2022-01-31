Лхаса, Китай, , 08:21 — REGNUM Национальный центр обработки данных Тибетского нагорья (TPDC) в Китае собрал и опубликовал более 4600 наборов научных данных нагорье и прилегающих районах, обеспечивая жизненно важную поддержку данных для исследований «крыши мира», сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

Институт при Китайской Академии наук поддержал 689 научно-исследовательских проектов и более 450 научных работ в 2021 году, сообщил TPDC на своей ежегодной рабочей конференции 27 января.

С момента своего создания в 2019 году TPDC собирал наборы научных данных в криосфере, твердой Земле, древней среде, поверхности суши и других областях. В настоящее время в нем зарегистрировано более 50 000 пользователей, что в среднем привлекает 860 000 посещений в месяц.