Москва, , 08:21 — REGNUM Законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов, пригодных для употребления, разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Уничтожение санкционных яблок Пресс-служба Калужской таможни

Если закон найдет поддержку, то изъятые при обращении пищевые продукты, признанные после экспертизы пригодными для употребления, направляются для использования муниципальных и государственных нужд.

Речь идет не только о продуктах питания, подпавших под санкции, уточнил один из авторов инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Законопроект направлен в правительство для получения официального заключения, после предполагается его внесение в Госдуму.

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