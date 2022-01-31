Москва, 31 января 2022, 08:21 — REGNUM Законопроект о запрете уничтожения пищевых продуктов, пригодных для употребления, разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.
Если закон найдет поддержку, то изъятые при обращении пищевые продукты, признанные после экспертизы пригодными для употребления, направляются для использования муниципальных и государственных нужд.
Речь идет не только о продуктах питания, подпавших под санкции, уточнил один из авторов инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР).
Законопроект направлен в правительство для получения официального заключения, после предполагается его внесение в Госдуму.
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