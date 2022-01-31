Москва, , 08:21 — REGNUM В феврале пенсионеры получат дважды проиндексированные пенсии. Об этом сообщила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Закон об индексации в РФ пенсий на 8,6% подписан президентом

Она напомнила, что в январе пенсии уже повышались на 5,9%. Такая индексация ориентировалась на прогнозный уровень инфляции 2021 года, который составлял около 4%. Однако фактическая инфляция превысила прогнозы, поэтому с 1 февраля пенсия вырастет ещё на 2,5%, и размер общей индексации составит уже 8,6%.

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, — пояснила эксперт в беседе с агентством «Прайм». — Иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией».

Также на 8,6% повысят ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и материнский капитал.

Кроме того, добавила Сорокина, с 1 апреля запланировано повышение социальных и государственных пенсий. Они будут проиндексированы на величину роста прожиточного минимума за 2021 год: по прогнозам это 7,7%, но фактическая цифра будет определена только ближе к апрелю и, по мнению специалиста, вряд ли окажется ниже этой цифры.

Ранее по теме: Депутат Госдумы: пенсионерам прибавили пирожок

«Эти выплаты будут проиндексированы же на величину роста прожиточного минимума за 2021 год», — напомнила эксперт.

По прогнозам это 7,7%, но фактическая цифра будет определена только ближе к апрелю, но, как подчеркнула Сорокина, вряд ли она окажется ниже этой цифры.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации на 8,6% пенсий неработающим пенсионерам. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Средний размер выплат будет увеличен на 1400 рублей, он составит 18 984 рубля. Это нововведение затронет более 30 млн российских граждан.