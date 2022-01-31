Тюмень, 31 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Тюменские таможенники вблизи российско-казахстанского участка государственной границы задержали партию шуб, дублёнок и обуви без маркировки. Операция проходила совместно с межрегиональным погрануправлением ФСБ России, сообщает пресс-служба таможенного ведомства.

Пресс-служба Тюменской таможни Одна из изъятых шуб

«В результате таможенного досмотра установлено, что 59 единиц шуб, дублёнок и 56 пар спортивной обуви перемещались без обязательной маркировки «Data Мatrix». Общий вес товара составил около 200 килограмм», — отметил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

Товар изъят, в отношении бизнесмена из Казахстана возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.12 КоАП России («Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации»).

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