Уфа, , 08:20 — REGNUM 71-летняя женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП Elisehunter

Сообщается, что днем 30 января в Калининском районе города на ул. Перспективная автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 34-летний житель Уфы, предположительно выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «Renault Duster» под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки был срочно доставлен в медучреждение, его 71-летняя мать, которая находилась в автомобиле, получила не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что при столкновении двух автомобилей в Башкирии погиб ребенок.