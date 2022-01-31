Чанчунь, Китай, , 08:18 — REGNUM Ведущий производитель автомобилей в Китае China FAW Group Co., Ltd., планирует продать около 4,1 млн автомобилей в 2022 году, что на 17,1% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Hongqi e-HS9 Hongqi

Ожидается, что операционная выручка компании в этом году достигнет 770 млрд юаней (около $121 млрд) при годовом росте на 8,9%. В 2022 году автопроизводитель планирует направить от 3 до 3,5% своих операционных доходов на исследования и разработки.

В прошлом году FAW Group продала в общей сложности 3,5 млн автомобилей. Продажи ведущего бренда седанов Hongqi за этот период составили 300 000 единиц, увеличившись на 50,1% в годовом исчислении. Ее дочерняя компания FAW Jiefang, занимающаяся производством грузовых автомобилей, продала в общей сложности 440 000 автомобилей.

Продажи автомобилей в Китае, вероятно, вырастут на 5% в годовом исчислении в 2022 году, а общий объем продаж достигнет 27,5 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

В то время как влияние мер по профилактике эпидемий и борьбе с ними на рынок будет постепенно ослабевать, автомобильный рынок Китая сохранит рост в 2022 году благодаря огромному потенциалу спроса, постепенному ослаблению дефицита чипов и высокому спросу на новые энергетические транспортные средства, заявил исполнительный вице-президент CAAM Фу Бинфэн.

Основанная в 1953 году в северо-восточном городе Чанчунь, столице провинции Цзилинь, FAW Group считается колыбелью автомобильной промышленности Китая.