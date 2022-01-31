Магас, , 08:15 — REGNUM В Ингушетии вынесен приговор врачу, который сделал обрезание девятилетней девочке. Суд признал детского гинеколога виновной, но с учетом истечения срока давности освободил её от наказания, ограничившись лишь штрафом.

Суд Freesmi.by

Инцидент произошел в 2019 году. Операцию (клиторэктомию — женское обрезание) произвела ребенку по просьбе отца врач, получив за неё 2 тыс. рублей. Суд признал Нальгиеву И. виновной в причинении вреда здоровью девочки и назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

Приговором не удовлетворены юристы. Они требовали привлечь виновного медика к ответственности не только за причинение вреда здоровью, но и за иные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Кроме того, они считают, что к ответственности должны быть привлечены и руководители клиники «Айболит».

"По общепризнанным международным стандартам, калечащие операции на женских половых органах могут привести к крайне негативным последствиям для репродуктивного, психологического и сексуального здоровья женщин. ООН и Всемирная организация здравоохранения неоднократно называли проведение подобных операций нарушением права на здоровье и свободу от пыток. Минздрав России в августе 2016 года поддержал ВОЗ и ООН»,— пишет «Коммерсант».