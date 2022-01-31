Токио, 31 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Серьезной угрозой для всего мирового сообщества, включая Японию, являются продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи. Об этом 31 января заявил глава японского минобороны Нобуо Киси, его слова приводит телеканал NHK.

Official CTBTO Photostream Нобуо Киси

Как отметил министр обороны Японии, КНДР часто проводит с 2014 года ракетные испытания и это, по его мнению, делается для того, чтобы усовершенствовать ракетные технологии

«Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьезной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию», — сказал он.

Также Киси уточнил, что из-за продолжающихся северокорейских ракетных испытаний он дал распоряжение о продолжении сбора и анализа информации о них, а также о принятия всех возможных мер предосторожности.

Как сообщало ,ИА REGNUM ранее запуск баллистической ракеты средней дальности подтвердили власти Северной Кореи.