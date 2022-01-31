Москва, , 08:13 — REGNUM Российский рубль 28 января снова начал укрепляться по отношению к доллару и к единой европейской валюте, заявила корреспонденту заместитель ИА REGNUM руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль © ИА REGNUM

К закрытию торгов пятницы обменный курс доллара США к рублю расчётами «на завтра» упал на 23 коп. (-0,29%), до 77,80 руб., а курс евро понизился чуть больше, на 28 коп. (-0,32%), до 88,65 руб.

На укрепление российской валюты повлияло сразу несколько факторов.

Во-первых, некоторая разрядка геополитической напряжённости и ослабление санкционной угрозы после того как в представители администрации американского Белого дома объявили, что отключение России от SWIFT не планируется.

Во-вторых, рублю по-прежнему оказывают поддержку высокие цены на нефть в преддверии «министерской» встречи ОПЕК+, которая состоится в начале февраля.

Тем не менее, жёсткая риторика американской ФРС на прошлой неделе и обещания начать повышение процентных ставок уже в марте способствуют падению мировых резервных валют и укреплению доллара.

Соответственно, для российского рубля существуют среднесрочные риски понижения.

Сегодня, 31 января, утренняя сессия на Московской бирже открылась снижением по доллару. Пара доллар/рубль отступила к уровню 77,55 руб., евро — 86,66 руб.

Ожидания на сегодня по курсу доллара к рублю находятся в интервале 77,20−78,50 руб., а по курсу евро — в рамках 86−87 руб.

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