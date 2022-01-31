Урумчи, Китай, 31 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая увеличил свой ВРП в 2021 году на 7% до почти 1,6 трлн юаней (около $251,2 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Ceyhun Kavakci Житель Синьцзяна

В прошлом году добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной отраслей промышленности региона увеличилась на 7,9%, 6,7% и 6,9% до 235,6 млрд юаней, 596,7 млрд юаней и 766 млрд юаней соответственно. За тот же период общая стоимость экспорта и импорта Синьцзяна достигла 156,9 млрд юаней, увеличившись на 5,8%.

Располагаемый доход на душу населения городских и сельских жителей Синьцзяна в 2021 году достиг 37 642 юаней и 15 575 юаней, что на 8% и 10,8% больше, чем темпы роста ВВП, соответственно. В общей сложности в регионе было создано 477 400 рабочих мест в городах, что снизило уровень безработицы в городах на 1,1 процентных пункта до 2,2%.

Глава регионального бюро статистики Сюй Цзяньхуэй сообщил, что общий объем розничных продаж потребительских товаров в Синьцзяне в 2021 году достиг примерно 358,5 млрд юаней, что на 17% больше, чем в предыдущем году.