Уфа, 31 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Законопроект в защиту земельных прав многодетных семей намерены рассмотреть депутаты государственного собрания Башкирии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Дом в Керчомье

Сообщается, что в госсобрании региона намерены рассмотреть в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».

Согласно законодательству России, многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на бесплатный земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

«При этом в законе содержится требование об обязательном совместном проживании детей с родителями, подтвержденном регистрацией по месту жительства. На практике возникают ситуации, когда семья соответствует всем критериям, но из-за формальной регистрации членов семьи по разным адресам не может воспользоваться законным правом на бесплатный земельный участок. Данное требование предлагается исключить», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что по результатам анализа правоприменительной практики, с 2018 по 2020 годы по данному основанию в постановке на учет для бесплатного получения земельного участка было отказано свыше 30 многодетным семьям.

«Существует судебная практика, которая свидетельствует о неправомерности отказов. Гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения и выбор места жительства в пределах страны, и отсутствие регистрации по месту пребывания не может служить основанием для ограничения прав. К тому же, Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что местом жительства детей признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. То, что члены семьи зарегистрированы по разным адресам, не означает, что они живут раздельно», — приводит пресс-служба слова Толкачева, который добавил, что в результате из закона о регулировании земельных отношений предлагается исключить нормы, которые ограничивают право граждан на бесплатное получение земельного участка.