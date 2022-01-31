Фучжоу, Китай, , 08:08 — REGNUM Товарооборот между провинцией Фуцзянь на востоке Китая и Тайванем вырос на 26,2% в годовом исчислении и превысил 100 млрд юаней (около $15,77 млрд) в 2021 году, сообщает агентство Синьхуаю.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

В прошлом году в Фуцзяни было создано в общей сложности 1495 предприятий с тайваньскими инвестициями, что на 21,2% больше, чем годом ранее, говорится в отчете о работе правительства провинции за прошедший год. В 2021 году Фуцзянь привлекла почти 40 000 молодых людей из Тайваня, которые приехали в провинцию для прохождения стажировки, трудоустройства и открытия бизнеса благодаря ряду мер политики равного обращения.

Между тем, провинция также привлекла 95 команд, состоящих из тайваньских архитекторов или персонала, занимающихся культурным и творческим бизнесом, при этом в прошлом году было построено 12 баз провинциального уровня для обмена с Тайванем, сказал исполняющий обязанности губернатора Фуцзяни Чжао Лун.

Чжао отметил, что в 2022 году Фуцзянь продолжит углублять экономическое и торговое сотрудничество, а также укреплять массовые и молодежные обмены по обе стороны Тайваньского пролива.