Астана, 31 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Выплату компенсаций ущерба пострадавшим в ходе массовых беспорядков субъектам малого и среднего бизнеса начали власти Казахстана. об этом 31 января сообщила пресс-служба премьер-министра республики Алихана Смаилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Через электронную платформу InfoKazakhstan. kz по состоянию на 31 января подано более 2 тыс. заявок на компенсацию ущерба от предпринимателей из городов Алма-Ата, Чимкент, а также из Алма-Атинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. По данным пресс-службы премьер-министра, региональными комиссиями уже приняты первые решения о выплате компенсаций. Денежные средства уже поступили на расчётные счета 17 бизнесменов в городе Алма-Ата.

Заявки на возмещение ущерба будут рассматриваться в упрощённом порядке, на основании заключения судебной экспертизы. В Алма-Ате оперативным проведением экспертиз заняты 33 специалиста, ещё 68 экспертов вошли в дополнительный резерв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для расследования погромов и случаев мародёрств в Алма-Ате, произошедших во время массовых беспорядков в январе 2022 года, были привлечены 33 судебных эксперта.