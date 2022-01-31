Москва, , 08:05 — REGNUM Советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссёр, актёр, писатель и телеведущий, Народный артист России Виктор Мережко 30 января ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Режиссер Виктор Мережко Дарья Драй © ИА REGNUM

Он родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (в настоящее время поселок Южный Азовского района Ростовской области).

В 1952 году семья переехала в село Русская Поляна Черкасской области на Украине и в 1961 году Мережко окончил Украинский полиграфический институт во Львове (в настоящее время Украинская академия печати) по специальности «инженер-технолог», а в 1968 году — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК, в настоящее время Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) по специальности «кинодраматург».

Еще во время учебы во ВГИКЕ написал сценарий для короткометражного фильма «Зареченские женихи» (1967) режиссера Леонида Миллионщикова, а затем для короткометражек «Кто умрет сегодня» (1967) и «Слепой дождь» (1968).

Первым полнометражным фильмом по сценарию Мережко стала детская картина «Тигры на льду» (1971; режиссеры — Валентин Козачков и Альберт Осипов).

В общей сложности по его сценариям снято свыше 50 фильмов, включая такие, как «Трын-трава» (1976 режиссер Сергей Никоненко), «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978 режиссер Леонид Марягин), «Родня» (1981 режиссер Никита Михалков), «Полеты во сне и наяву» (1982 режиссер Роман Балаян), «Забавы молодых» (1987 режиссер Евгений Герасимов), «Курочка Ряба» (1994 режиссер Андрей Кончаловский), «Провинциалы» (2002 режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков) и др.

Также Мережко написал сценарии к 12 мультфильмам, является автором 15 пьес, снимался в эпизодических ролях в кино, а с 200-х годов начала заниматься режиссурой, сняв такие фильмы и сериалы, как «Новогодние мужчины» (2004), «Красная комната» (2006), «Белая ночь, нежная ночь» (2007), «Сонька Золотая Ручка» (2006) и др.

В 2014 году был удостоен звания Народный артист России. Также является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1988) и лауреатом Государственной премии СССР (1987, за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву»).