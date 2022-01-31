Москва, 31 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссёр, актёр, писатель и телеведущий, Народный артист России Виктор Мережко 30 января ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Виктор Мережко

Он родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (в настоящее время поселок Южный Азовского района Ростовской области).

В 1952 году семья переехала в село Русская Поляна Черкасской области на Украине и в 1961 году Мережко окончил Украинский полиграфический институт во Львове (в настоящее время Украинская академия печати) по специальности «инженер-технолог», а в 1968 году — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК, в настоящее время Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) по специальности «кинодраматург».

Еще во время учебы во ВГИКЕ написал сценарий для короткометражного фильма «Зареченские женихи» (1967) режиссера Леонида Миллионщикова, а затем для короткометражек «Кто умрет сегодня» (1967) и «Слепой дождь» (1968).

Первым полнометражным фильмом по сценарию Мережко стала детская картина «Тигры на льду» (1971; режиссеры — Валентин Козачков и Альберт Осипов).

В общей сложности по его сценариям снято свыше 50 фильмов, включая такие, как «Трын-трава» (1976 режиссер Сергей Никоненко), «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978 режиссер Леонид Марягин), «Родня» (1981 режиссер Никита Михалков), «Полеты во сне и наяву» (1982 режиссер Роман Балаян), «Забавы молодых» (1987 режиссер Евгений Герасимов), «Курочка Ряба» (1994 режиссер Андрей Кончаловский), «Провинциалы» (2002 режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков) и др.

Также Мережко написал сценарии к 12 мультфильмам, является автором 15 пьес, снимался в эпизодических ролях в кино, а с 200-х годов начала заниматься режиссурой, сняв такие фильмы и сериалы, как «Новогодние мужчины» (2004), «Красная комната» (2006), «Белая ночь, нежная ночь» (2007), «Сонька Золотая Ручка» (2006) и др.

В 2014 году был удостоен звания Народный артист России. Также является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1988) и лауреатом Государственной премии СССР (1987, за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву»).